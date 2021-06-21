林鄭月娥：已接種新冠疫苗抵港者檢疫將減至7日　須血清抗體測試陽性 (16:12)

林鄭月娥稱，對外地抵港者（不包括內地及澳門）若完成接種兩劑新冠疫苗及已過14天，並要在機場接受新冠病毒檢測，以及抵港後在香港接受血清新冠病毒抗體測試陽性，可縮減強制檢疫期至7日，而血清檢測結果有效期為3個月。第一期縮減只適用於香港居民，估計6月30日可開始；第二期適用於外地抵港的非香港居民，希望在一個月內可推行。

她稱，當局會安排合資格醫護人員，通常是化驗所派出的護士，在機場為抵港者抽血作血清抗體測試，抵港者獲病毒檢測陰性結果後可去已預訂的檢疫酒店接受檢疫，一般翌日可得知血清抗體測試結果。

另外，林鄭月娥稱已與澳門特區政府開始商量港澳通行條件，除已達成的14日零本地個案外，一定設有配額，不會完全開放，但會逐步增加配額；須完成接種新冠疫苗、接受新冠病毒檢測，以及有熔斷機制。

與內地通關方面，林鄭月娥說當廣東疫情穩定，會先推行「來港易」，她會盡快提交如何讓香港市民免檢疫或縮短檢疫而通行的建議予中央政府。