警破網上情緣詐騙集團拘14人　涉洗黑錢1200萬元 (15:35)

商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，警方自3月起調查網上情緣騙案，發現涉及多名外傭開設的銀行戶口，經調查後鎖定一個由非華裔人士操控的詐騙集團，操控外傭開納的21個銀行戶口接收及清洗黑錢。

警方經調查後，於上周三及四（16及17日）採取行動，於大角嘴拘捕1名正再次利用銀行戶口的骨幹成員，及後再搜查2個分別位於大角嘴及銅鑼灣的劏房，再拘捕1名主腦及另外2名骨幹成員。

主腦和3名骨幹成員（35至42歲）全為尼日利亞籍男子，其中3人持身分證，1人持行街紙，另有1男9女傀儡戶口持有人（30至53歲）被捕，當中8人為外傭。被捕14人分別涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及拒捕。

案中2男28女事主（22至64歲）分別損失1.4至240萬元不等，其中損失最多的是一名女事主，被騙走240萬元。

高級督察鄧國軒表示，詐騙集團運作近1年，假扮來自歐美或東南亞的專業人士，以常見網上情緣手法在網上結識事主，再以急需周轉或寄出貴重禮物需清關費等藉口向事主索款，騙款存至指定傀儡戶口後，集團成員會利用銀行卡短時間內提取所有現金，主腦再把現金存入其公司戶口及轉至多個本地、內地及海外公司戶口清洗黑錢。

行動中，警方檢多部電話、電腦、158萬元現金，當中有150萬元現金於主腦位於尖沙嘴美麗都大廈的公司地址內檢獲。