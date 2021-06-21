警打擊兩非法收受賭注集團　拘23人 (13:56)

有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）根據線報及深入調查後，昨日（20日）展開打擊新界北非法賭博行動，搜查九龍、新界多個處所，其中包括天水圍用作收受賭注的私人住宅，拘捕16男2女，年齡由23至77歲，包括集團主腦及3名骨幹成員，部分有黑社會背景，涉嫌收受賭注、營辦處所作收受賭注用途被捕。行動中檢獲多部電話、電腦、電視、碎紙機、影印機、銀行文件及手寫投注紀錄，當中顯示今年初4個月總投注金額約34億元。探員在被捕人寓所檢獲850萬元現金，並扣查4輛名貴房車，凍結1950萬元犯罪得益存款。

O記總督察許康傑指出，該集團營運約一年，主要由一名主腦操控，其下3名助手負責營運收受賭注中心、會計、收數，再下一層為「艇仔」，負責招攬賭客，每逢賽馬或足球比賽日子，賭客透過電話或社交媒體的即時訊息，向艇仔下注，他們主要以現金結數，集團的非法得益潤會透過傀儡銀行戶口清洗。

另外，灣仔警區於上周六搗破收受外圍足球及賽馬賭注集團，於石澳﹑筲箕灣、油塘及石峽尾拘捕3男2女，年齡由28至47歲，包括集團主腦，他們分別涉嫌非法收受賭注、向收受賭注者投注及協助罪犯被捕。行動中搜獲17.5萬元港幣、6萬元越南盾、2千多元紐西蘭幣，並在電話中發現合共約230萬元的外圍投注紀錄。該集團透過內地賭博網站「皇冠網」進行賭博，由主腦向不同賭客提供賭博戶口，再於網頁上進行賭博。