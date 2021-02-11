變種病毒零號病人印籍男與女友認瞞報行蹤　還押候判　女被告：欲向港人及母親致歉 (13:15)

本港首名社區確診變種新型冠狀病毒的印度籍男子及其女友涉瞞報行蹤，印度籍男子被控共6項「向授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，其女友則改控一項上述罪行，兩人今（21日）在九龍城裁判法院承認全部控罪。主任裁判官嚴舜儀稱案情嚴重，下令二人還押至7月5日判刑，其間索取背景報告。
被告為報稱工程師的印度籍男子Syed Mohamed Rizvi（30歲），以及報稱護士的菲律賓籍女子Guadiz Victoria Marie Alcaide（31歲）。兩人承認共7項「向授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，案發時間介乎2021年4月16至18日。
控方指出，男被告隱瞞於4月13日與女被告到柴灣興華二邨聚會，事後共有4名家庭成員確診，並有5人因此傳播鏈而受感染，連同兩名被告在內共11人染病。根據衛生署紀錄，男被告屬本港N501Y變種病毒株的「零號病人」，他隱瞞行蹤導致逾1600名住戶須撤離、全港外傭須接受強制檢測。
辯方求情指出，男被告的隱瞞行為令追蹤病人增添困難，但強調他確診後有完成隔離檢疫，他隱瞞行蹤是為了不想家人接受查問；另男被告為遊客，並不清楚部分到訪地點為何處。
辯方呈上由女被告親自撰寫的求情信，稱她欲向港人及年邁的母親致歉，已感到後悔並願意承擔責任。辯方表示，女被告於2013年獲菲律賓及美國的護士專業資格，又透露她已收到美國的錄用通知信，然而本案或會影響她的將來，望法庭判處非囚禁式刑罰。
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