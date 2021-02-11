變種病毒零號病人印籍男與女友認瞞報行蹤　還押候判　女被告：欲向港人及母親致歉 (13:15)

被告為報稱工程師的印度籍男子Syed Mohamed Rizvi（30歲），以及報稱護士的菲律賓籍女子Guadiz Victoria Marie Alcaide（31歲）。兩人承認共7項「向授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，案發時間介乎2021年4月16至18日。

控方指出，男被告隱瞞於4月13日與女被告到柴灣興華二邨聚會，事後共有4名家庭成員確診，並有5人因此傳播鏈而受感染，連同兩名被告在內共11人染病。根據衛生署紀錄，男被告屬本港N501Y變種病毒株的「零號病人」，他隱瞞行蹤導致逾1600名住戶須撤離、全港外傭須接受強制檢測。

辯方求情指出，男被告的隱瞞行為令追蹤病人增添困難，但強調他確診後有完成隔離檢疫，他隱瞞行蹤是為了不想家人接受查問；另男被告為遊客，並不清楚部分到訪地點為何處。

辯方呈上由女被告親自撰寫的求情信，稱她欲向港人及年邁的母親致歉，已感到後悔並願意承擔責任。辯方表示，女被告於2013年獲菲律賓及美國的護士專業資格，又透露她已收到美國的錄用通知信，然而本案或會影響她的將來，望法庭判處非囚禁式刑罰。

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