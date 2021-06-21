天氣｜天文台料明日有驟雨雷暴 (16:30)

【16:30】本港今日（21日）下午的雷雨為九龍及新界多處帶來約10毫米雨量。本港地區今晚及明日（22日）天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。明日驟雨較多。氣溫介乎27至31度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。展望隨後一兩日間中有大驟雨及雷暴，接近周末驟雨逐漸減少。