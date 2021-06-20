胡志偉兒子：爸爸身教行公義好憐憫　尹兆堅盼子女長大後抵抗不義謊言 (20:25)

胡志偉兒子已長大成人，他在信中提及，以往父親節家中不會特別慶祝，其生日就是家中較受重視的日子。兒子憶述，6歲那年，胡志偉答應送一包汽球給他做生日禮物，但至今未實現，每次提起這件事，「你都是笑笑地帶過說『下次下次』，現在想來距離兌現這承諾的一天更是遙不可及」。

胡志偉兒子又提及另一個生日願望，他曾向爸爸說過，「希望你可以在我生日的一整天，都不要接聽任何街坊或求助的電話，希望你有一日是完完全全地屬於屋企」，雖然願望沒成真，但在生日那天，胡志偉確實少了接聽電話。

胡志偉兒子表示，胡志偉還押初時曾垂頭喪氣，對家人表示歉意，其間胡志偉經歷喪父；他最近探望爸爸時，已見到他的精神抖擻。胡志偉兒子說，爸爸雖現時與家人分隔，但一直以來給予他最重要的是身教，「行公義，好憐憫，在黑夜中不能令自己放棄追尋的那一片的黎明」。

同樣正還押的民主黨尹兆堅給子女家書，提到今年收到父親節卡，「畫得很漂亮，很有心思，爸爸感到很高興，會珍而重之保存」。尹兆堅承諾，在重獲自由的一天，他會「找數」為家人煮一餐豐盛的晚餐。他寄語子女，長大後要一同抵抗不義和謊言，做個堂堂正正的人，無負援助和支持他們一家的人。