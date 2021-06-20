公民黨11區議員退黨 (20:00)

相關報道：參與初選借議辦簽聲明 逾百區議員恐DQ（6月17日）

沙田區議員陸梓峂、麥梓健；葵青區議員張鈞翹；離島區議員李嘉豪；觀塘區議員王嘉盈；深水埗區議員劉家衡、李俊晞；油尖旺區議會副主席余德寶等，均在facebook宣布退黨。其中余德寶稱，會繼續以油尖旺區議會副主席及油尖旺區議員身分服務街坊；劉家衡形容有關決定沉痛艱難；李俊晞稱經深思熟慮後，決定退出公民黨；張鈞翹表示，「現今亂世當道，政黨之路寸步難行，唯有告別公民黨」。

有公民黨中人向明報表示，退黨主因是與區議員宣誓有關，形容因宣誓之日逐漸迫近，故目前須表態，並稱各方有家庭、工作層面的不同考量，對現況感到無奈。另一公民黨中人則形容各方退黨是「博一鋪」冀宣誓過關，明言決定與《星島日報》早前報道提及，曾簽署「墨落無悔」抗爭宣言者都會被DQ（取消資格）的報道有關。

被問到多名區議員包括執委退黨，會否有營運上困難，梁家傑承認會有點困難，但稱該黨黨章已修訂，若執委數目少於12人，只要出席會議人數達到執委人數一半，便可開會。

公民黨表示，理解和尊重11人退出的決定，餘下的5名區議員仍會繼續堅守陣地，該黨會繼續與港人並肩前行。該5名區議員包括：東區區議會主席黎志強、梁兆新、魏志豪；沙田區議員容溟舟、陳珮明。