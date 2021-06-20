新冠肺炎｜羅致光：院舍員工強檢期周五起縮短至每10天一次 (11:51)

羅致光表示，為鼓勵院舍員工盡早接種新冠疫苗，將停止為周五或之後接受強制檢測的院舍員工發放特惠津貼；於本年9月起亦將停止支付「安老院及殘疾人士院舍經營者／營辦人自行安排的檢測」的任何檢測費用。他稱，政府將向完成接種疫苗的院舍員工發放800元單次「疫苗特別津貼」。

他指出，因初期可提供檢測的地點有限，不少員工需額外付出時間或作特別安排以進行檢測，社會福利署會向每名作檢測員工提供每月200元特惠津貼，稱此安排現時或成為防疫措施障礙之一，員工或會寧取津貼不願接種疫苗。

政務司長張建宗今在網誌表示，政府會視乎疫情發展、疫苗接種計劃進度，以及「疫苗氣泡」措施落實情況，認真檢視是否有空間放寬社交距離措施，並會盡快公布有關詳情。

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