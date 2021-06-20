天氣｜天文台料明日有驟雨　局部地區有雷暴 (16:30)

【16:30】一股西南氣流正影響廣東沿岸。本港下午多處地區氣溫上升至33度或以上。本港地區今晚（20日）及明日（21日）天氣預測：大致多雲，最低氣溫約28度，明日有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，離岸風勢清勁。展望周二驟雨增多，隨後一兩日雨勢有時頗大。