天氣｜天文台料明日有驟雨　局部地區有雷暴 (16:30)

【16:30】一股西南氣流正影響廣東沿岸。本港下午多處地區氣溫上升至33度或以上。本港地區今晚（20日）及明日（21日）天氣預測：大致多雲，最低氣溫約28度，明日有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，離岸風勢清勁。展望周二驟雨增多，隨後一兩日雨勢有時頗大。
相對濕度79%
【11:00】天文台發出酷熱天氣警告。上午10時50分，天文台錄得氣溫31度，相對濕度79%。一股西南氣流正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測大致天晴及酷熱，但有一兩陣驟雨。吹和緩西南風，離岸風勢清勁。
(天文台)
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