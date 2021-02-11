新冠肺炎｜5地點涉變種病毒再次檢測　包括大埔墟熟食中心、天水圍公共圖書館【附名單】 (22:01)

政府今晚（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將5個涉及N501Y變種病毒的地點或交通工具，納入新型冠狀病毒強制檢測。
任何人於以下指明時間內曾乘搭指明居民巴士路線，須於6月21日或之前再次接受強制檢測：
‧往來天水圍嘉湖山莊麗湖居及港鐵西鐵線天水圍站的NR955居民巴士（5月12日至14日、17日至18日、20日至21日、24日至28日、5月31日至6月2日任何一日上午7時至7時30分）
任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於6月21日或之前接受強制檢測：
屬再次檢測的指明地方
‧天水圍天華路57號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學（5月15日至6月4日）
‧天水圍聚星路1號屏山天水圍文化康樂大樓高座屏山天水圍公共圖書館（6月1日上午9時至下午2時）
‧大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心（5月15日、22日、26日、6月2日上午9時至下午2時）
‧大埔全安路9號大埔醫院4AR病房（6月2日上午9時至下午2時）
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