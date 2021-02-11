電子消費券｜八達通技術總監：信市民不會退卡「套現」　有機制監察可疑退貨交易 (15:12)

有別於另外3間電子支付工具營辦商以兩個錢包方式處理用戶的消費券及錢包金額，八達通用戶不能從餘額得知用了多少消費券。甘志深表示，用戶現可透過八達通手機應用程式、網頁及熱線查閱消費詳情，其後會在手機應用程式和網頁版加入消費券一欄，顯示用戶的消費分類，一般可在消費交易後兩日顯示。

甘志深又稱，若市民遺失已領取消費券的八達通，可到消費券計劃網頁輸入相關資料，包括確認登記時收到的短訊編號，便可用新一張八達通領取餘下的消費券金額。八達通營業及市務總監李玉兒表示，目標是全港合資格領取消費券的市民會選用八達通，但最終由市民決定。

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