新冠疫苗｜疫苗保障基金3宗賠償均涉科興　孔繁毅：擬每周公布針後亡或嚴重異常個案 (11:27)

孔繁毅稱，委員會審視了超過300宗接種新型冠狀病毒疫苗後的異常個案，當中有約三成、即90多宗與疫苗接種有關或不能夠排除有關連，其中嚴重個案佔非常少，比較嚴重的情況以面癱及吉巴氏綜合症為主。

另外，孔繁毅說為保持疫苗接種計劃透明度，專家委員會有意每周公布接種疫苗後14日內死亡或嚴重異常個案，例如年輕人患心肌炎的個案。他預計會以新聞稿公布事主年齡、性別、臨牀診斷、接種的疫苗種類及初步評估與疫苗是否有關，認為集中每周公布能避免信息混亂。但他強調目前當局對如何公布相關個案未有定案。

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