港區國安法｜張劍虹羅偉光被控勾結外國　市民法院外持《蘋果日報》聲援　批政治打壓 (10:40)

有份在《蘋果日報》寫專欄的對沖基金經理錢志健，今早有到法院外排隊，他認為香港應有多元文化，「左中右聲音都見到」，批評政府以《港區國安法》之名作政治打壓，「將一個香港文化、價值清洗緊，呢個唔係鄧小平講嘅一國兩制」。

市民林小姐清晨6時許已到達法院，她希望張劍虹及羅偉光兩人能獲保釋，「希望可以平安無事，但我知好難，國安法冇乜案例，唔知嚴重成點」。她續說，有心理準備《蘋果日報》會被取締，但她仍會在自己能力範圍盡做。

有不願具名市民持《蘋果日報》到法院聲援，他批評政府一年內再次大規模打壓壹傳媒，形容是「嘗試謀殺《蘋果日報》」，又認為政府以《港區國安法》拘捕傳媒高層，企圖令《蘋果日報》群龍無首。

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