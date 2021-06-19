警搗荔枝角無牌酒吧賭檔拘92人　年紀最小酒客為13歲小學生 (09:30)

今日（19日）凌晨2時許，深水埗警區反三合會行動組、長沙灣分區雜項調查隊及軍裝巡邏小隊突擊搜查長沙灣道883號一個工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕16歲男負責人及51歲女職員，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途，以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。單位內52名本地男子、兩名外籍男子及17名本地女子酒客，年齡介乎13至51歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，被捕酒客中24人未成年。

警方表示，涉事酒吧面積約1500呎，有黑社會背景，已運作一個月，酒客需由熟人帶到酒吧，初步調查顯示，被捕13歲男酒客是隨朋友到無牌酒吧，他正就讀小學。警方採取行動時需破門而入，酒吧設有隔音裝備。行動中警方共檢獲150罐啤酒、一批烈酒及一批音響器材。

另外，昨晚7時許，警方搗破深水埗大南街337號一個懷疑非法釣魚機賭檔，46歲甄姓女負責人涉管理賭博場所被捕，年齡介乎27至56歲的4男3女賭客，則涉在賭博場所內賭博被捕。行動中共檢獲3部釣魚機、兩部射擊遊戲機、一部讀卡器及一批遊戲卡等。

昨晚約11時，警方搗破醫局街142號一間懷疑無牌酒吧，拘捕一名39歲本地女子，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反第599F章。單位內7男3女酒客，年齡介乎35至61歲，則涉在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕。

92名被捕男女同時亦違反限聚令，警員向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女正被扣查。