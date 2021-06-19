天氣｜天文台料明日天晴酷熱有驟雨　市區最高氣溫約33度 (16:30)

【16:30】一股西南氣流正影響廣東沿岸。本港今日（19日）天氣酷熱，下午大部分地區氣溫上升至33度或以上。本港地區今晚及明日（20日）天氣預測，大致天晴，有一兩陣驟雨。最低氣溫約29度。明日日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，離岸風勢清勁。展望下周一（21日）仍然酷熱。下周二（22日）驟雨增多，隨後一兩日雨勢有時頗大。