港區國安法｜《蘋果日報》高層張劍虹、羅偉光被控串謀勾結外國　還押至8月13日再訊【短片】 (13:06)

【13:04】主審的《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德聽畢控辯雙方陳辭後，稱沒有充分理由相信張劍虹及羅偉光不會繼續進行危害國安的行為，故拒絕兩人的保釋申請，並將案件押後至8月13日下午再訊。

蘇官又稱，今早收到傳媒申請要求豁免《刑事訴訟程序條例》第9P條中，就傳媒報道保釋程序的限制。他最終只批准放寬傳媒報道辯方提出的保釋條件，其他報道限制仍然生效。

蘇官指出，高等法院原訟庭在壹傳媒創辦人黎智英涉違反國安法一案中，設傳媒報道限制是要保障被告日後面對審訊的公平性；又稱法庭現階段未聽取相關證供，只會聽取雙方就事實及法律觀點的陳辭，並在審訊時才會作出裁斷，若今日批准報道有關事宜，可能會對被告造成不公。

辯方申保釋條件：張劍虹羅偉光即辭壹傳媒蘋果日報職務

代表張劍虹的資深大律師陳政龍表示，張劍虹可交出300萬元現金保釋，一名相識近20年的朋友可以50萬元作人事擔保。張劍虹承諾不會離開香港，居於報稱地址，且交出所有旅遊證件，包括已被警方沒收的英國護照、特區護照及回鄉證，亦可每周3次向警署報到。張劍虹並承諾立即辭去壹傳媒集團的所有職務，不會直接或間接參與壹傳媒的職務，不會直接或間接聯繫任何外國官員或議員，不會參與及接受任何電視及網上訪談，不會發表或轉載任何有關危害國家安全行為的文章及在社交媒體上發表有關言論、並承諾不以任何理由作出任何危害國家安全的行為。

代表羅偉光的大律師李澍桓表示，羅偉光可交出現金10至20萬現金保釋，相識10年的朋友可以10萬元作人事擔保。羅偉光亦將辭去《蘋果日報》總編輯及董事的職位，保證保釋期間不會直接或間接參與壹傳媒的運作，如有需要願意接受禁足令，且可以交出所有旅遊證件，相關證件已遭警方沒收。

另外，較早時被警員拖離法院的「王婆婆」王鳳瑤身體不適，救護員接報到場治理。

【11:49】控方開庭時表示，由於警方在行動中檢取了超過40部電腦及16個伺服器，申請押後至8月13日再訊，並反對張劍虹和羅偉光保釋。

【11:10】活躍於社運及示威的「王婆婆」王鳳瑤，手持《蘋果日報》到庭聲援張劍虹及羅偉光等。其後示威位置被封，她坐在旁邊與法院保安理論，保安報警，警員到場將王鳳瑤拖離法院，她被拖走期間鞋子甩脫，其後掩面坐在法院外地上。有女警向王鳳瑤遞上樽裝水，其後一名便衣男警上前警告王鳳瑤，稱她在法院內構成阻礙及滋擾，若她今日內再進入法院範圍可能會被捕。之後警方一度拉起橙帶圍住王鳳瑤。

【10:53】案件由《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德審理。代表控方的是律政司署理副刑事檢控專員周天行；張劍虹由資深大律師陳政龍代表、羅偉光則由大律師李澍桓代表。辯方甫開庭即表示，今早才收到控方一大疊文件，需時向被告索取指示，透露將為兩名被告申請保釋，蘇官遂將案件押後一小時。

被告為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹（59歲）、羅偉光（47歲），同被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間（包括首尾兩日），在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

前日被捕、昨（18日）獲保釋的《蘋果》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉及壹傳媒營運總裁周達權均到庭旁聽，多名壹傳媒員工亦有到場支持。張劍虹及羅偉光步出犯人欄時，坐在公眾席首排的陳沛敏舉起雙手向二人打氣。由於案件需押後一小時，張劍虹及羅偉光需暫時回到囚室，公眾席傳出「頂住！加油呀」，張劍虹向眾人揮手，羅偉光則舉起「OK」手勢。有人在休庭時上前擁抱陳沛敏和張志偉，有人在庭外不禁落淚。

相關報道：張劍虹羅偉光被控勾結外國 市民法院外持《蘋果日報》聲援 批政治打壓

【08:41】據記者現場觀察，截至早上7時半，公眾旁聽派籌的隊伍人數超過70人，已超過法庭內座位總數的65個位。旁聽市民多身穿黑衣，有人翻閱《蘋果日報》。社民連主席黃浩銘、成員曾健成、陳寶瑩等人舉起「尋真相、何罪之有」的橫額到場聲援，高呼「釋放所有政治犯」等口號。

凌晨零時30分，西九龍裁判法院外，已有一輛警車在法庭門口戒備。至約早上5時45分，已經有超過10人在公眾旁聽派籌隊伍排隊，絕大部分為蘋果員工。

已退休的Danny今早6時到場排隊，他表示自己到場是為了「撐蘋果，撐傳媒」，自《蘋果日報》創刊以來已不時閱讀，形容他們的報道手法「尖銳敢言，較少審查」。對於首次有媒體高層因涉違反國安法被捕，他對今早的審訊感到悲觀，「估計他們（張劍虹及羅偉光）都保釋唔到」，又認為港府對其他媒體的打壓將接踵而來，「遲啲到你哋」。

《蘋果日報》5高層被捕 相關報道：

蘋果兩高層3公司控勾結外國 國安法列公司犯罪受罰「應責令停運」

3人保釋 陳沛敏難過同事被控：盡量做啦我哋

陳文敏：口實論製寒蟬 湯家驊：呼籲已屬勾結