港區國安法｜《蘋果日報》高層張劍虹、羅偉光被控串謀勾結外國今提堂【短片】 (10:53)

【10:53】案件由《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德審理。代表控方的是律政司署理副刑事檢控專員周天行；張劍虹由資深大律師陳政龍代表、羅偉光則由大律師李澍桓代表。辯方甫開庭即表示，今早才收到控方一大疊文件，需時向被告索取指示，透露將為兩名被告申請保釋，蘇官遂將案件押後一小時。

被告為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹（59歲）、羅偉光（47歲），同被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間（包括首尾兩日），在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

前日被捕、昨（18日）獲保釋的《蘋果》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉及壹傳媒營運總裁周達權均到庭邊聽，多名壹傳媒員工亦有到場支持。張劍虹及羅偉光步出犯人欄時，坐在公眾席首排的陳沛敏舉起雙手向二人打氣。由於案件需押後一小時，張劍虹及羅偉光需暫時回到囚室，公眾席傳出「頂住！加油呀」，張劍虹向眾人揮手，羅偉光則舉起「OK」手勢。有人在休庭時上前擁抱陳沛敏和張志偉，有人在庭外不禁落淚。

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【08:41】據記者現場觀察，截至早上7時半，公眾旁聽派籌的隊伍人數超過70人，已超過法庭內座位總數的65個位。旁聽市民多身穿黑衣，有人翻閱《蘋果日報》。社民連主席黃浩銘、成員曾健成、陳寶瑩等人舉起「尋真相、何罪之有」的橫額到場聲援，高呼「釋放所有政治犯」等口號。

凌晨零時30分，西九龍裁判法院外，已有一輛警車在法庭門口戒備。至約早上5時45分，已經有超過10人在公眾旁聽派籌隊伍排隊，絕大部分為蘋果員工。

已退休的Danny今早6時到場排隊，他表示自己到場是為了「撐蘋果，撐傳媒」，自《蘋果日報》創刊以來已不時閱讀，形容他們的報道手法「尖銳敢言，較少審查」。對於首次有媒體高層因涉違反國安法被捕，他對今早的審訊感到悲觀，「估計他們（張劍虹及羅偉光）都保釋唔到」，又認為港府對其他媒體的打壓將接踵而來，「遲啲到你哋」。

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