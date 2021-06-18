襲港足前門將梁卓長　24歲倉務員判囚4個月 (21:53)

梁卓長在事發時疑因高呼「警察加油」與他人爭執互毆，圍觀的倉務員龐梓賢（24歲）加入毆鬥，用手肘挫向梁卓長的膝蓋。被告承認於2019年10月26日，在元朗福康街小巴總站外襲擊梁卓長。辯方求情時透露，被告自2014年開始吸毒，前年一度停止，但因本案令他感壓力大而再度吸食大麻，惟強調被告沒有毒癮。

署理主任裁判官張潔宜稱，事主傷勢不嚴重，但整體案情嚴重，而勞教中心報告指出被告無悔意及有吸毒，不適合判入勞教中心，故即時監禁是唯一適合判刑。

張官稱，當日案發附近有示威，被告身穿黑衫褲及戴口罩，明顯是示威者裝束，而且被告在事主被打至倒地、無保護還擊能力之時，主動加入襲擊，行為猶如「私了」，亦因現場有多人圍觀，或會造成漣漪效應，在計及被告認罪後，判處即時監禁4個月。

同案尚有一名被告陳元雄（45歲）不認罪，將於8月16日受審。

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