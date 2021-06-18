走私集團涉以電動單車運貨　海關沙頭角檢2700萬元貨物拘一人 (20:51)

海關人員早前在沙頭角順興街沿岸及沙頭角邨一帶，發現有走私分子聚集及徘徊。海關調查後發現，兩輛貨車將走私貨物運到沙頭角邨一停車場，再由喬裝成居民的走私分子，以電動單車每次將三箱貨物送到順興街海邊，再以木梯運上快艇運往內地。海關稱，以往在該處破獲的走私案件，走私分子多以七人車運貨，最近改用電動單車以螞蟻搬家形式運貨，掩人耳目。

走私分子見海關執法，跳上快艇逃走，遺下一輛電動單車在海邊。海關其後在沙頭角邨停車場內發現涉案兩輛貨車，並在車上檢獲一批走私物品，包括1200萬元貴價燕窩，以及1500萬元智能電話、SIM卡及記憶體等。海關其後跟進調查，今日（18日）在沙頭角邨拘捕一名50歲報稱無業本地男子，懷疑為案中貨車司機。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

海關表示，沙頭角一帶沿岸多紅樹林，海水深淺不一，加上沙頭角為禁區，較難發現走私活動；走私集團會偷偷進入禁區，又不斷提升快艇性能及體積，以盛載更多貨物。海關稱，是次涉案快艇長度逾7米，並設兩部300匹內燃機，時速達50海里。船停泊位置距離內地水域少於一海里，走私分子可以少於1分鐘時間離開香港水域。海關是次出動兩艘高速截擊艇，走私快艇終在沙頭角海面以北位置逃離香港。