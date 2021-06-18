拍飛虎觀察理大位置　無業男阻差罪成囚半年 (19:46)

辯方求情稱，被告陳志華（44歲）任職博物館外聘工人6年，前年10月宣布破產，因本案已失去工作，他因椎間盤突出而將做手術，此外本案不涉暴力，被告非有預謀，請求法庭先索取社會服務令報告再判刑。

裁判官鄭念慈稱，當時正值理大事件，「眾所周知發生咩事啦？軍火庫一樣！幾多人聚集」，「咁大嘅公眾秩序受影響，度度封晒路」，反問「仲有咩offence（罪行）比呢個更加嚴重？」辯方強調被告的行為僅延誤了警方就理大行動的部分部署。鄭官判刑時稱，警方愈早處理理大事件對社會愈好，惟被告的行為令警方延誤部署10多小時，基於案情嚴重、被告無悔意，須判即時監禁。

鄭官指出，涉案警員A被拍時只有被告在場，其上司認出網上流傳的錄音為被告聲線，故肯定被告是拍攝照片及錄音的人，而警員A曾向被告稱不想博物館外的人看到他們的行動，故被告必然得知行動要保密，惟他仍藉照片及錄音提醒「手足」，稱「飛虎隊入咗博物館」，裁定他是故意阻撓警員A並罪成。