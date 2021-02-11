721襲擊案｜官不同意「飛天南」充當「和事老」　稱與鄧懷琛等破壞社會安寧 (18:31)

第二次襲擊事件發生在港鐵元朗站J出口下方、英龍圍外，涉及被告鄧懷琛及吳偉南。對於辯方爭議鄧懷琛身分，葉官稱證人近距離看到鄧懷琛的容貌，他相信證人能認出鄧懷琛就是片段中手持木棍的施襲者。

吳偉南自辯時曾稱，當日一名叫「Kitty姨」村民表示有黑衣人往「折祠堂」，他擔心黑衣人傷害村民故留下幫忙，充當「和事老角色」，叫雙方和平離去。葉官說，吳偉南並非村民或執法人員，更說自己趕住送燉蛋給女兒，留在現場無補於事；而且他單憑「Kitty姨」一句說話，在未有了解情況下就推撞黑衣人，行為不合常理。

葉官續稱，片段可見，當時吳偉南在一男子手上奪走木棍，並揮棍襲擊一名倒在地上、戴頭盔男子，當時男子沒有反抗和挑釁，吳偉南的自衛之說並不合理；考慮到吳偉南當時曾拍鄧懷琛的手臂，兩人有眼神接觸及對話，認為吳偉南和鄧懷琛連同「Kitty姨」及其他白衣人，共同破壞社會安寧和傷人。

至於第三次襲擊事件，白衣人拉開捲閘第二度衝進元朗站一事，葉官稱鄧懷琛多次站在白衣人圍毆黑衣人的位置，其間更一度伸手，有白衣人見狀即追打黑衣人，反映他有指揮者的角色，並非旁觀者。

721襲擊案 相關報道：

5被告暴動及有意圖而傷人罪成 僅王志榮罪脫當庭釋放【短片】

官裁林卓廷無「搞事」僅安撫他人 稱蔡立基凶神惡煞笑容獨特確認是片中人

飛天南：吃燉蛋路過 揮棍沒打中人 稱叫人離開「唔想雙方衝突」 否認約鄧懷琛聚集（3月24日）