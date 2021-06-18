曾志豪被港台即時解僱稱被打壓　抱歉未及時向聽眾道別 (17:19)

曾志豪表示，2008年開始加盟《瘋Show快活人》，香港電台以慶祝二台成立40周年、復刻《瘋Show快活人》爲由撤換主持，事前沒有任何預警，而且新主持下周一（21日）將立刻開咪。他認爲港台不近人情，「呢個機構過去幾個月都話你知，佢同人情味無乜關係」，形容港台「好心急、害怕」，節目組亦似乎是擔心若提早通知，他會在節目說出其他東西，影響他們部署，故以此方式宣布，認爲這代表港台「心虛」。

曾志豪今日在《瘋Show快活人》中提及市民支持《蘋果日報》，被問到會否因而被立刻解僱，他認爲整個計劃規模大，不似即日決定，「但我個人的確沒有迴避節目以輕鬆手法說時事」，收到的投訴大部分都是這個原因，又形容自己「不是說主流政治價值說話」。

他又感謝港台員工的祝福，「他們依依不捨，證明我們存在有價值」，又叫港台同儕加油。他稱為未能在節目上與聽衆道別致歉。