721襲擊案｜官裁林卓廷無「搞事」僅安撫他人　稱蔡立基凶神惡煞笑容獨特確認是片中人 (16:40)

5名被裁定罪成的被告分別為工程公司東主黃英傑（49歲）、燒烤場東主鄧懷琛（61歲）、「飛天南」吳偉南（58歲）、鄧英斌（61歲）及機械技工蔡立基（40歲）。

官：黃英傑為鼓勵者 鄧英斌、蔡立基為主犯參與暴動及傷人

法官葉佐文由上午約10時開始宣讀判辭，經過午休後至下午3時半才宣讀完畢，用了逾3個半小時。案件分為3次襲擊事件，第一次元朗站大堂及月台襲擊，涉及王志榮、黃英傑、鄧英斌及蔡立基4人，除王志榮罪脫，其餘3人均罪成，葉官裁定黃英傑為鼓勵者身分；鄧英斌及蔡立基則以主犯身分參與暴動及傷人。

葉官指出，黃英傑不斷指罵閘內的黑衣人，卻從未指罵旁邊手持藤條施襲的白衣人，雖然他沒有作出襲擊行為，但其行為被白衣人看在眼內，是在鼓勵白衣人打黑衣人，鼓勵暴動。

至於第七被告鄧英斌，葉官表示他手持木棍與20名白衣人一同進入元朗站，對於辯方稱鄧英斌身為八鄉的村長，因保衛家園才到場了解情況，葉官反問他若要保衛家園，理應留在村口或報警，而非前往元朗站，「唔通所有去元朗站嘅人都係去八鄉搞事？」葉官認為，鄧英斌在大堂和月台手持木棍，是以鼓勵角色參與暴動和傷人。

就第八被告蔡立基，葉官認為其衣著獨特；片段中「𠵱起棚牙」的樣子凶神惡煞，笑容獨特，肯定片中人就是蔡立基，因他與白衣人一起施襲，肯定他有參與暴動及傷人。

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