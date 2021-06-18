調查：港智障者疫下遭環境約束體力活動減　較其他國家地區嚴重 (15:37)

中大今日（18日）發布「探索新冠肺炎疫情對智力及發展障礙人士及其照顧者的影響」調查報告，研究於去年8至10月進行，香港區共收集269份有效的照顧者問卷。結果顯示，58.4％的本港照顧者反映其智障親屬在疫情期間曾遭遇環境約束，如限制進出某個環境服務設施、限制在某範圍內的正常活動等，比全球平均水平37.2％高出逾20個百分點。另外，調查發現74%及79.2%的智障者的體力活動及在戶外時間比平常少，高於全球平均水平的63.1％和48.5％。

智障者組織「卓新力量」主席、40多歲譚嘉敏住宿舍6年，疫下宿舍要求她停止到工場工作，她每天只能重複看電視、砌拼圖。其母親73歲譚太形容女兒及院友「慘過坐監」，決定接女兒回家住，惟譚太每天在家與女兒「困獸鬥」，她和丈夫亦與女兒多了爭執。

中大社會工作學系助理教授崔佳良認爲，當局應研究突發危機下的替代方案，盡量維持社區支援服務。