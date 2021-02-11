電子消費券｜7月4日起登記　最快8月1日取　八達通分3期領電子消費券　支付寶香港、Tap & Go、WeChat Pay HK分2期【短片】 (15:07)

●資格準則：2021年6月18日或之前年滿18歲的在港居住香港永久居民、新來港市民

●登記日期：2021年7月4日至8月14日

●以八達通領取：分3期，首兩期領取2000元、第三期領取1000元；第一期最快可於8月1日領取

●以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK領取：分2期，第一期領取2000元、第二期領取3000元；第一期最快可於8月1日領取

●登記方法：

（一）電子登記：

1. 進入網站www.consumptionvoucher.gov.hk

2. 認證身分

3. 提供登記資料及選定儲值支付工具帳戶

4. 就「在港居住」要求作聲明

（二）書面表格：

1. 從以下途徑索取登記表格：

www.consumptionvoucher.gov.hk

各郵政局（流動郵政局除外）

民政事務總署各區諮詢服務中心

社會福利署各區福利辦事處

房屋委員會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心

2. 填妥及簽署登記表格及釘附香港身分證複本

3. 於辦公時間把表格投進郵政局或指定銀行分行內的表格收集箱

陳茂波表示，曾申請1萬元現金發放計劃的市民在網上登記消費券時，只要回答2條保安認證問題便可以登記，包括填寫上次登記電話號碼的最後4個數字，以及領款銀行戶口帳號最後5個號碼；如當時以支票領取1萬元，則需填上領支票郵局；如市民透過「智方便」應用程式登記，則上載身分證副本作網上登記。政府今次不接受郵寄申請。