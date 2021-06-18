兩區選敗選人無交選舉申報書　一還押小欖一囚半年　同類案件首宗判監 (14:17)

被告為41歲軟件工程師陳宇明及55歲已退休的吳志雄。代表陳宇明的辯方律師求情稱，陳宇明一時大意，與委託的選舉代理人溝通出錯，才沒有如期遞交，現時亦因還押而未能填妥資料。被告當時受離婚官司及失業影響，現時要供養父母及孩子，為家庭經濟支柱，強調陳宇明無意影響選舉的公平性，希望法庭考慮非監禁式刑罰。杜官多次質疑辯方的求情理由，「自己唔睇（電郵）關人咩事？」、「聽落似開脫理由」。

杜官判刑時稱，案件涉及重大公眾利益，沒有原因將判刑降低。他指出，過往有5宗同類案例，判刑由罰款至判處100小時社會服務令不等，顯示法庭重視此類案件，認為判刑需具阻嚇。杜官又稱選舉是否公平公正，直至今日都未能核實，判被告監禁9個月，考慮他認罪，扣減三分之一刑期，判囚6個月，即時執行，並拒絕被告的保釋申請，辯方若提出上訴，需於下周五（25日）前遞交文件。

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