沙田濾水廠保安斬殺同事誤殺罪成囚10年　死者女兒哭訴：一條生命判10年咁少？ (12:45)

法官杜麗冰判刑時表示，被告章美德（現年60歲）在毫無預兆下殺害認識不久的事主吳崇禧（終年59歲），事件是一場悲劇。杜官引述心理報告指出，被告擁有正常的社交生活，沒有反社會人格，不過他欠缺同理心，容易在憤怒下訴諸暴力，有重犯暴力事件的風險。

杜官稱，由於被告是高風險的暴力個案，醫生建議他盡快接受精神科治療，且要遠離利器或武器。杜官提到，被告在開審前願意承認誤殺罪，但不被控方接納，現可獲三分之一的認罪扣減，遂以15年為量刑起點，判囚10年。

死者的女兒在審訊期間不時旁聽聆訊，今早聞訊後激動哭泣。她在庭外表示，被告殺害父親後留在現場，並不等於有悔意，質疑判囚10年太輕。她記得兩父女最後一次見面時，自己忙於照顧小孩，與父親說了一聲「bye bye」就道別，「下一次見面，已經係認（停）屍間」。事隔至今逾3年，她仍不敢把父親被殺的經過告訴兒子，「只係話公公遇到壞人，上咗天堂」。