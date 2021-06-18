天氣｜天文台料周末一連三日酷熱　下周中期驟雨增多 (16:30)

【12:50】中午12時50分，天文台錄得氣溫32度，相對濕度72%，紫外線指數為11，強度極高。本港地區今日下午及晚上天氣預測，大致天晴，局部地區有驟雨。下午天氣酷熱。吹和緩西南風。

【07:55】早上7時50分，天文台錄得氣溫29.8度，相對濕度82%。

酷熱天氣警告現正生效。

一股西南氣流正影響廣東沿岸。本港今早有驟雨，港島及沙田錄得約5毫米雨量。

預測今日大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩西南風。展望未來一兩日部分時間有陽光及酷熱，但有一兩陣驟雨。下周初驟雨逐漸增多。

（香港天文台）

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