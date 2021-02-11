721襲擊案｜6人涉暴動及有意圖而傷人罪　今日裁決 (10:15)

不認罪的6名被告分別為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（49歲）、燒烤場東主鄧懷琛（61歲）、「飛天南」吳偉南（58歲）、鄧英斌（62歲）及機械技工蔡立基（41歲），分別被控暴動罪及有意圖而傷人罪等6罪。

控方將控罪分為3次襲擊事件，其中兩次在元朗站，一次在元朗站附近的英龍圍外。被告分別被控以金屬垃圾桶蓋、藤條和木棍襲擊黑衣人，亦有被告指罵黑衣人，沒有打人。控方傳召了16名街外證人出庭作供，其中13人為傷者。至於6名被告，5人選擇不作供，只有「飛天南」吳偉南出庭自辯。

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