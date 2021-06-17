港區國安法｜警拘《蘋果日報》高層　新聞界多憂國安法影響新聞自由 (20:49)

警方國安處以涉違《港區國安法》為由，拘捕壹傳媒、《蘋果日報》及《蘋果動新聞》等5名高層。香港記者協會、香港攝影記者協會及壹傳媒工會等8個媒體及教育組織發表聯署聲明，國安處拘捕及搜查報館行動比去年8月搜查規模更大，保安局長引用數十篇文章作為違反國安法的證據，在新聞界引發恐懼和恐慌，亦令傳媒及公眾擔心《港區國安法》被武器化，嚴重威脅新聞自由。聯署續指出，警方執行手法及法庭批出手令，令公眾不安心，傳媒自我審查更嚴重，呼籲政府盡快披露案件細節。