港區國安法｜警拘《蘋果日報》高層　新聞界多憂國安法影響新聞自由 (20:49)

警方國安處以涉違《港區國安法》為由，拘捕壹傳媒、《蘋果日報》及《蘋果動新聞》等5名高層。香港記者協會、香港攝影記者協會及壹傳媒工會等8個媒體及教育組織發表聯署聲明，國安處拘捕及搜查報館行動比去年8月搜查規模更大，保安局長引用數十篇文章作為違反國安法的證據，在新聞界引發恐懼和恐慌，亦令傳媒及公眾擔心《港區國安法》被武器化，嚴重威脅新聞自由。聯署續指出，警方執行手法及法庭批出手令，令公眾不安心，傳媒自我審查更嚴重，呼籲政府盡快披露案件細節。
香港外國記者會擔心拘捕行動威嚇獨立媒體，亦令《基本法》保障的新聞自由受影響。
香港新聞行政人員協會促請當局公開透明處理事件，以釋新聞業界及公眾的疑慮，重申新聞編採、報道及言論自由是香港重要基石，不容損害或削弱。
香港新聞工作者聯會支持政府和警方執法，認為「新聞自由」不是違法的「擋箭牌」，任何人違法須受懲處。
《蘋果日報》5高層被捕 相關報道：
警拘張劍虹羅偉光等5人涉違國安法 再搜《蘋果日報》大樓 國安處：法庭手令准搜查新聞材料【短片】
李桂華：《蘋果日報》涉刊文章籲外國制裁 凍結1800萬元資金【短片】
消息：警要求《蘋果日報》限時刪籲外國制裁中國及香港文章 政府禁7銀行處理相關資產