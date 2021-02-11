疫苗獎賞｜廠商會兩輪抽獎7月18日起登記　頭獎為100萬預付卡簽帳額 (20:00)

香港中華廠商聯合會公布，將在8月至9月舉行新型冠狀病毒疫苗獎賞計劃兩輪抽獎，每輪各有一人可獲頭獎100萬元預付卡簽帳額。年滿18歲、打完兩劑新冠疫苗市民，可在7月18日至9月18日期間登記抽獎。
廠商會將於8月31日及9月30日公布抽獎結果，市民只需登記一次，無中獎者自動進入下一輪抽獎。兩輪抽獎頭獎均是100萬元預付卡簽帳額；第二輪抽獎有一份二獎70萬元預付卡簽帳額、一份三獎30萬元預付卡簽帳額。
其他獎品包括嗇色園20個金吊墜（總值20萬元）、新世界發展有限公司10萬元K dollars消費獎賞，莎莎國際10萬元禮品、永東集團（國際）有限公司1000張香港往大灣區各地的單程車票（總值10萬元）、周大福珠寶集團24張5000元現金禮券、OTO Prestige按摩椅（價值5.35萬元）等。
疫苗獎賞一覽：
6月8日獎賞一覽：送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】
6月7日獎賞一覽：送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】
6月3日獎賞一覽：送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】
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