前義勇軍認藏信號槍爆炸彈藥筒等　判囚7個月罰款6000 (18:12)

曾屬皇家香港軍團（義勇軍）成員、擁有船隻「大偈」牌的七旬退休電子技工，去年因警方調查一宗屯門爆炸品案而被捕，被搜出住所管有信號槍及爆炸彈藥筒等。他早前承認無牌管有槍械及彈藥、管有爆炸品及管有違禁武器3罪，求情稱物品多年前放置在遊艇，賣出遊艇後才將物品帶回家，法官今（17日）在區域法院判刑，稱接納被告無意圖使用物品，判監7個月、罰款6000元。
被告陳建達（73歲）被控去年1月24日在佐敦道50號可群大廈一單位內，無牌管有一支信號槍連兩個上彈器（各上了6發信號彈）、一個信號彈發射器及26發信號彈；管有3枚俗稱「底緣擊發爆石炸藥」的爆炸彈藥筒；以及一個拳刺。
法官林嘉欣指出，被告過往品格良好，對香港防衛及安全作出貢獻，信納涉案物品只是閒置在被告的家中角落，雖然他不解為何被告聲稱，涉案爆炸彈藥筒是在海上作拋繩用途，不過專家指出爆炸彈藥筒只是爆石裝備的一部分，單獨使用很難造成爆炸，潛在風險較低。
辯方要求法庭毋須關注為何被告遭警方搜屋，林官表示同意，強調不會因此對被告作不利揣測；雖然無證據顯示被告與非法活動有關，但單單管有物品已是嚴重，判處首兩罪監禁8個月，考慮被告的年紀及對社會的貢獻，扣減1個月，最終判監7個月；涉案拳刺罪名則判罰款6000元。