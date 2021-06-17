24歲侍應涉暴動受審　自辯稱不支持參與暴動　闖理大為救被困胞妹 (18:30)

被告蔡潤庭（24歲）稱，被捕後感內疚，自己不支持及不參與暴動，哽咽道：「如果無呢件事，屋企應該可以齊齊整整」。被告透露，父母離異，與胞妹兩人小時曾被媽媽及其男友毒打，幸兩人一直互相支持。胞妹的大學費用除資助外，全由他承擔。

被告是一名侍應，當日工作至晚上8時突收到胞妹的求助電話，稱被困於理大7樓的課室，門外的人行為失常、多人叫囂，因此用雜物堵塞門口。被告形容個性堅強的胞妹語氣驚慌，像泣訴遺言：「如果發生咩事都好，要好好照顧屋企人。」被告遂安慰胞妹，稱會設法找尋她，胞妹亦稱手機快無電，故沒詳談細節。

被告及後向一名熱衷社運的友人求助，兩人相約在旺角見面，友人稱可從加士居道土地審裁處旁的斜坡進入理大，友人亦帶備黑衣、手套、急救包等裝備，方便被告進入校園。

控方盤問時質疑，被告若然急切救胞妹，理應直接找她而非找友人，被告解釋，友人稱進入理大需要攀爬，但他身穿的工作服不合適。控方又質疑，被告抵達理大附近沒有致電胞妹確認位置，被告承認並解釋，胞妹手機快沒電，打算進入校園才致電，且已作最壞打算「逐棟逐層」尋找。案件將於7月3日在區域法院作結案陳辭。