貨車司機認管有爆炸品　還押至7月2日判刑 (17:00)

被告盧國華（24歲）承認於2020年6月11日在西貢萬宜水庫東壩，明知而管有一支金屬管，內藏約45克爆炸品。辯方求情時透露，被告的祖母到庭支持，又稱案發時四野無人，亦無證據顯示警方目賭的爆炸是由被告造成，加上被告已還押1年，望法庭輕判。

辯方呈上數宗案例供法庭在判刑上作參考，不過法官謝沈智慧質疑，該些案件所涉物品是煙霧餅、鋁熱劑混合物，不會爆炸。辯方回應當中有部分化學成分相同，惟謝官反駁「一個會爆，一個唔會爆，好唔同㗎關大律師（辯方律師代表），如果你堅持咁比，我冇咁嘅專業知識比」，並稱或要傳召爆炸品專家作「紐頓研訊」（Newton inquiry）。

辯方表示不希望展開紐頓研訊，謝官又說「你咁即係難為我啫，我唔係專家嚟㗎嘛，咁我點判啫，我點判都係錯，我都冇嗰啲知識」。辯方最終要求法庭毋須考慮該些案例。

控方案情指出，警方炸彈處理主任測試確認，金屬管內的粉末遇火便會猛烈爆燃，另認為埋伏警員當時看到的是一場爆炸。