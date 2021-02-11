疫苗獎賞｜香港總商會推7輪抽獎7月2日起登記　獎品包括平治房車、港鐵全年車票、金鏈等【附登記連結】 (18:03)

香港總商會推出「送車」抽獎鼓勵市民打新型冠狀病毒疫苗，今（17日）公布詳情，將於7月至9月期間舉行7輪抽獎，接種兩劑新冠疫苗者可於7月2日至9月29日在網上登記抽獎。獎品總值逾3000萬元，包括3輛平治房車（每輛價值約50萬元）、500張港鐵全年車票、國泰商務客位機票及文華東方酒店住宿等。
香港總商會分別在7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日、9月30日舉行抽獎，每次抽獎前會公布該輪獎品名單。年滿18歲及完成兩針疫苗的香港永久及非永久居民可於7月2日起，到香港總商會幸運大抽獎網站登記抽獎。市民只須登記一次，未中獎者自動進入下一輪抽獎。
抽獎設逾1萬份獎品，其他獎品包括，英皇集團2萬張電影禮券、怡和集團數百份各1萬元購物禮券、六福珠寶金鏈100條、崇光百貨100張各1萬元禮券等。
香港總商會立法會代表林健鋒稱，政府會加快處理抽獎相關牌照，「特事特辦」，數星期內完成申請手續，希望抽獎能鼓勵更多市民接種疫苗。
疫苗獎賞一覽：
6月8日獎賞一覽：送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】
6月7日獎賞一覽：送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】
6月3日獎賞一覽：送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】
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