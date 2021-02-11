疫苗獎賞｜香港總商會推7輪抽獎7月2日起登記　獎品包括平治房車、港鐵全年車票、金鏈等【附登記連結】 (18:03)

香港總商會推出「送車」抽獎鼓勵市民打新型冠狀病毒疫苗，今（17日）公布詳情，將於7月至9月期間舉行7輪抽獎，接種兩劑新冠疫苗者可於7月2日至9月29日在網上登記抽獎。獎品總值逾3000萬元，包括3輛平治房車（每輛價值約50萬元）、500張港鐵全年車票、國泰商務客位機票及文華東方酒店住宿等。