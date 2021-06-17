兩男向圍理大警防線推進暴動罪成囚32月　官：不視與理大內事件有關 (15:20)

被告為建築工人施英濠（24歲）及文員文自強（21歲）。李官判刑時引述首被告的求情指出，當日他在上班途中留意到網上的虛假消息，誤信謠言以為警方和解放軍會攻入理大，一時衝動才到現場，再受現場高漲情緒影響才架設路障，一心只想保護他人，沒有傷人意圖。

李官表示，他不會視本案與理大內的事件有關聯，接納本案為突發事件，且規模不大，只涉及約50人，過程只有20分鐘，當時附近已因理大事件而封路，事件對公眾和交通的滋擾不大。

李官指出，兩被告並非帶領和煽動者，雖然兩人的角色不同，首被告正面衝擊警方防線，次被告則管有汽油彈，但罪責分別不大，會判處相同刑罰，以51個月監禁為量刑起點，認罪扣減三分之一後，因被告無刑事紀錄、年輕及有家人支持，酌情再減刑兩個月，終判囚32個月。

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