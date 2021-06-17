屯馬線｜機電署：政府跨部門評定屯馬線合法例否　已全面測試確保安全 (15:40)

機電署今日（17日）舉行傳媒聚會，彭耀雄指出，該署去年2月透過「機電創科網上平台」，為政府部門物色及解決40多個與抗疫有關的創科方案，包括消毒機械人、非接觸式升降機按鈕等，並於政府場地試驗，部分已應用於商場及商業大廈。

彭耀雄表示，機電署近年積極推廣及應用「建築信息模擬」（BIM），並結合「擴增實景」（AR）及5G通訊技術，讓維修人員透過流動裝置，在現場即時監測，效率提升15%，將有3幢政府大樓採用該系統，包括九龍灣機電署大樓、西九龍政府合署及天水圍醫院。彭耀雄又稱，今年1月開始，發展局要求3000萬元以上的政府工程項目要積極運用該系統。

物聯網智能馬桶清潔系統最快明年試用 助推智慧廁所

彭耀雄指出，署方積極研發創新科技應用，今年機電署團隊於日內瓦發明展奪得4金4銀共8個獎，當中一個金獎項目是「物聯網智能馬桶清潔系統」，移動機械人利用物聯網智能監控技術，以實時數據驅動，自動分析馬桶影像以選定清潔模式，再利用機械臂執行清洗工作，協助前線清潔人員之餘，更有助推動落實智慧廁所，最快明年初試用。

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