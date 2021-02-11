港區國安法｜警拘張劍虹羅偉光等5人涉違國安法　再搜《蘋果日報》大樓　國安處：法庭手令准搜查新聞材料【直播】 (13:27)

【13:25】陳沛敏被押離《蘋果日報》大樓。警方於下午近1時半撤出《蘋果日報》大樓，現場陸續解封。

【12:44】警方從《蘋果日報》大樓取走伺服器、電腦等證物。

【12:43】張志偉被警方押離《蘋果日報》大樓。

【12:36】周達權及張劍虹先後被押離《蘋果日報》大樓。

【11:58】羅偉光被警押離《蘋果日報》大樓。

【10:34】陳沛敏被押返《蘋果日報》大樓調查。

【10:10】張劍虹被押返《蘋果日報》大樓，其代表律師已到場協助。

【09:56】陳沛敏丈夫、立場新聞總編輯鍾沛權於個人facebook表示，陳沛敏目前已獲律師協助，形容她冷靜、堅強和鎮定。

【07:58】國安處表示，今早執行由法院根據《港區國安法》第43（1）條及實施細則附表一發出的法庭手令，搜查一間位於將軍澳的傳媒機構，搜查令授予警方搜查包括新聞材料的權力。

警方今早到羅偉光住所，將羅偉光帶返警署；多輛警車今早駛到將軍澳《蘋果日報》大樓，警員封鎖大樓各個出入口。

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