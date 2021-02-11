新冠肺炎｜華富華珍樓華康樓疑有住客復陽須強制檢測　變種病毒患者曾身處12地方再強檢【附名單】 (22:43)

任何在6月3至16日，曾於身處以下地點逾兩小時的人，須於6月19日或之前接受檢測：

非本地懷疑復陽個案曾居住的地方

．薄扶林瀑布灣道8號華富（一）邨華珍樓或華康樓

任何曾於指定時間身處以下地點的人，須於6月19日或之前接受檢測：

N501Y變種病毒株感染者曾身處屬再次檢測的指明地方

．灣仔香港會議展覽中心1C展覽廳第27屆香港國際教育展（5月29日身處逾一小時）

．油尖旺通菜街187號地下Little Boss（5月29日下午6時至8時）

．屯門震寰路3號德榮工業大廈（5月16日、5月23日或5月30日身處逾一小時）

．油尖旺通菜街162號地舖敏華冰廳（5月29日晚上午7時至10時）

．灣仔港灣道1號香港會展廣場商場地下Deutsche Schenker-Gruppe HK（5月29日下午4時至6時）

．荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期（5月29日中午12時至下午6時身處逾一小時）

．荃灣大河道98號如心廣場商場二期（5月29日中午12時至下午6時身處逾一小時）

．荃灣大壩街75號地舖火山燒（5月29日下午1時半至下午3時半）

．荃灣白田壩街45號南豐紗廠（5月29日中午12時至下午6時身處逾一小時）

．荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城（只包括商場）（5月29日下午3時至下午9時身處逾一小時）

．荃灣楊屋道18號荃新天地2期高層地下UG26-28及UG37-38號舖Namco（5月29日中午12時至下午6時）

．荃灣大河道98號如心廣場商場二期1樓122號舖饞．台式幸福食堂（5月29日晚上8時至10時）

其他較早到期的強制檢測公告

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