反修例兩年｜賢學思政街站紀念6．16遊行兩年　籲「身土不二」續抗爭 (18:45)

賢學思政今午突然在facebook公布下午5時在旺角擺街站，紀念6．16「200萬+1人」遊行兩年。街站開始前已有機動部隊警員在西洋菜南街戒備，召集人王逸戰在開街站前表示，今日預備約500張文宣派發，呼籲市民「將呢啲歷史、事實銘記於心」，要「身土不二」繼續抗爭。

賢學思政各人其後在街頭派發文宣，輪流以揚聲器發言，有刑偵警員錄影整個街站過程，包括成員發言及附近市民容貌等。其後，大批警員拉起橙帶包圍王逸戰等3人，提醒王逸戰或違限聚令後放行，其間一度欲擴大圍封範圍。

街站原定由下午5時擺放至6時半，但由於賢學思政所準備的500張單張在一小時內已全部派清，所以提早在6時結束。王逸戰形容，自己為其他因被囚禁或其他原因無法繼續參與抗爭的港人「補位」，認為單張提早派清證明很多港人仍「勇敢、堅定咁行呢條路」，深信堅持下去定必會成功。

街站完結後，王逸戰離開時再被大批警員包圍，一名女高級督察以揚聲器表示，警方早期曾向王逸戰發口頭警告，所以需要抄下其身分證資料。警員抄下資料，並向警察電台確認資料後放行王逸戰，警員亦陸續散去。