光復上水遊行學生管噴漆廚師罵警罪成　還押至6月30日判刑 (18:32)

首被告學生陳航生（21歲），於2020年1月5日涉嫌管有一罐噴漆，被控一項管有任何物品意圖摧毁或損壞財產罪。次被告廚師江浩倫（20歲）被控一項公眾地方作出擾亂秩序行為罪，控罪指稱他同日於港鐵上水站外近行人過路處，煽惑他人衝擊警察防線。

辯方曾傳召首被告的祖父作供，他營運一間裝潢設計公司，稱事發前兩日曾着首被告購買噴漆用作裝修工程，但沒有如期交收。不過裁判官黃國輝裁決時質疑，祖父可自行購買或帶備噴漆，質疑兩人沒有交收，祖父對此不聞不問，直至案發當日才從網上得知孫兒被捕，說法牽強，因此不接納其證供，裁定首被告一項管有任何物品意圖摧毁或損壞財產罪名成立。

次被告曾自辯，稱當時看到一名手持美國國旗的人遭一名長者指罵，自己當時指罵該長者。但黃官表示，被告在被捕後進行的錄影會面中，多次稱不記得當時指罵何人，而且翻查現場片段，持旗者出現時間與被告被捕時間相距一小時。黃官認為次被告口供令人難以置信，故裁定公眾地方作出擾亂秩序行為罪名成立。