男子包圍大興基地認非法集結、蒙面等罪囚8個月 (17:15)

2019年10月28日，屯門警方大興行動基地一帶傳出刺鼻不明氣體，多人不適，一批市民在30日響應網上號召，包圍基地要求交代，引發警民對峙。被告鄧皓仁（25歲）當晚戴口罩及頸套參與，用雨傘遮掩他人拆路邊圍欄，又協助拆卸圍欄搬到路上。

法官李俊文判刑時引述被告的親筆求情信表示，被告稱案發當天在看到網上號召、好奇心驅使下到示威現場，並在現場的高漲情緒影響下才一時衝動犯案，現深感悔疚及認錯。李官引述辯方書面求情透露，被告曾任升降機維修員，被捕後離職，並轉任倉務員、售貨員等，現時為外判清潔工。

李官指出，因網上流傳警方基地泄漏催淚氣體，群眾才會到該處示威，示威者只是照射激光筆，未有向警方扔雜物，即使隨後有支持警方的群眾到場，情況亦未有變壞，直到後期有示威者策劃堵路，才是本案最嚴重之時，但事件中無人受傷，除欄杆外沒有其他財物損毁，本案並非發生於交通樞紐，從案發影片可見事發時仍有車輛可駛經，對公眾的滋擾不大，考慮沒證據顯示被告為組織、帶領非法集結的人，故判被告入獄8個月。