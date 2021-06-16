中大新學年恢復面授課　「強烈鼓勵」師生打新冠疫苗 (16:30)

中大早前宣布，要求所有住宿學生接種新冠疫苗或每兩周檢測，多間大學亦有類似安排，其中科大及理大均要求全校師生在新學年前打針，否則需定期交檢測證明。

中大又稱，明白小部分海外學生，或因出入境限制無法來港，故學院可按個別學生需要作適當安排，如課堂錄影及個別網上導修課等。

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