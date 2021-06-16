患自閉症學生襲警等罪成還押候判　官稱被告叫「隻揪」將口角升溫 (16:45)

辯方早前爭議被告陳秉臻（現年19歲）在非自願下錄取口供，稱被告被制服前曾被噴中胡椒噴霧，一度未能睜眼，乘坐警車回警署途中多次被警員掌摑，警員又威迫被告簽署招認口供才可到醫院就醫。鄭官質疑被告如感不適為何到警署後才提出要到醫院，於理不合，加上其傷勢報告及照片均沒反映他曾被大力掌摑，他亦沒向值日官投訴被警員毆打及掌摑、在警署致電家人時亦沒提及此事，又認為若被告所言屬實，警員大可先為被告錄口供，再批准他致電家人，「豈非更乾手淨腳？」，裁定被告肯定在自願下錄取口供。

鄭官指出，當日市民主要是聚集嘲笑警員的學歷及收入，綜合所有片段後，能隱約聽到被告大叫「死黑警」、「過嚟隻揪」等，而被告大叫「隻揪」後，令本來的口角升至動武的層次，繼而挑撥眾人情緒、破壞社會安寧，遂裁定罪成。

鄭官續稱，兩名警員的醫療報告顯示被告必定有襲警，絕不可能是意外，因被告以右手打向警員18423的頭盔，更用力拉扯警員6185伸出的警棍，導致二人分別左面及右肩疼痛，裁定兩項襲警罪成。