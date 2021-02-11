貨倉男工認藏100公升汽油還押候判　官令控方交代可製汽油彈數目 (16:17)

辯方：被告還押期間進修監獄學

辯方求情時透露，被告吳偉豪（40歲）自小缺乏家庭照顧，18歲時因性取向問題與家人斷絕來往；被告曾從事社福工作，包括輔導遭判處感化令的青少年；此外他還押期間積極進修監獄學，其獄中書信最近更獲一個英國倫敦囚犯藝術展覽會展示，引起公眾關注監獄情況。辯方讀出立法會前議員邵家臻為被告撰寫的求情信，讚揚被告積極推動囚權，還押期間每當知悉有囚友遇問題時，便會寫信到邵家臻的辦事處請求協助。

控罪指出，被告於2019年11月2日，在元朗橫洲福喜停車場外管有攻擊性武器，即4個玻璃樽，其中1個含汽油，另外3個含三甲苯有機混合物，4條布碎及一罐卡式石油氣罐；以及同日於元朗一公司貨倉內，管有5個含有共100公升汽油的膠桶、2個含汽油的玻璃樽、2個卡式石油氣罐及2個漏斗等物品。

控方案情指出，警方拘捕被告後，於其手機發現他在倉庫測試汽油彈的片段，以及於Telegram群組與他人討論如何製作汽油彈及增強威力，包括曾發信息稱「啱啱搞掂10支」。