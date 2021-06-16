網媒女記者拒捕罪成原判緩刑　官稱出錯並致歉　被告准保釋下月判刑 (15:51)

嚴官裁決時稱，接納4名涉事警員證供，指出女警劉曦晨當晚帶兩名女被捕者到洗衣街花園公廁如廁，見被告何家欣（27歲）站在女廁門口以鏡頭對向廁所，懷疑她偷拍廁內的人故上前截停，但被告沒停下並撥開女警的手欲離開，更大叫「黑警」等引起廁外的人起哄，以製造脫身機會，裁定被告有抗拒女警。

嚴官續指出，當日警長徐啟迪、警員鄭相平及李迪燊到場增援，警長見狀便發警告，隨即在一秒內發射胡椒噴劑，但被告推女警的力度不大，認為警長誤判被告是頑強抵抗，不恰當地使用胡椒噴劑，認為被告倒地後曾雙手撐在地想站立、用額頭撞地等，是警方發射胡椒噴劑後所引發的自我保護及情緒不穩，未能證明她曾抗拒3人，但控方已證明被告有抗拒女警遂罪成。

辯方求情指稱，被告自2016年起患躁鬱症，當日的反應是基於其精神問題。嚴官判刑時指出，本案案情嚴重，被告的個人行為令女警未能執行職務，更引起廁所外的人起哄，在當時的社會氣氛中有一定潛在風險。

協助被告的荃灣區議員易承聰在裁決後發稿，稱對結果感到十分失望，認為事主當時只是進行採訪工作，非故意抗拒警員執行職務。易承聰又稱，事件對事主構成嚴重心理創傷，每次經過旺角都會憶起當時情況，亦造成失眠等問題，指出事主期望法庭可判處社會服務令。