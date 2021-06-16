德信校長「未能履行職務」休假　家長：疑辦六四祈禱會被秋後算帳 (15:15)

家長伍太對事件感驚訝及突然，但不知原因，校方亦拒絕交代，稱事情仍在處理中。她說，坊間有傳郭校長因多次舉辦六四祈禱會而被迫休假，但她認為六四祈禱會是尊重歷史的事，不認為有大問題。

其就讀小三的兒子伍同學則說，全班同學也稱校長是因以往舉辦六四祈禱會被迫休假，又說郭校長「好好」，如學生犯錯見校長，郭校長不會即時責罵他們，反而會了解事件及聽傾訴，並會於成長課教導學生如何做人。伍太補充，郭校長相當着重品德教育，為兒子選德信學校的部分原因與郭校長有關。

有不願具名的小六生稱，學校今年沒舉辦六四祈禱會，平日郭校長會與他們上成長課及周會，表示「鍾意校長」。他說郭校長設「校長信箱」，同學可以寫信給他，自己也寫過，校長約一周已回信，更寫滿一張紙。他很想校長盡快回校，「最後一年，都想（郭校長）畢業禮有機會來」。

家長孫小姐亦對事件感突然，稱郭校長給她印象很好，且十分親切，認為事件與政治因素及他曾辦六四祈禱會有關，認為他在「這個時勢」被人秋後算帳。

相關報道：

德信校長「未能履職」休假 校方未述原因