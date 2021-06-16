林鄭月娥：港區國安法、修訂選舉制度　令本港發展重回正軌 (13:30)

林鄭月娥：國家助港渡過1997年金融風暴

林鄭月娥表示，本港受惠國家的重要發展，例如大灣區、十四五規劃，又在有需要時協助香港渡過1997年金融風暴、2003年SARS及近期的新冠病毒疫情，更重要是中央政府和共產黨貫徹落實一國兩制。

外交部駐港特派員公署特派員劉光源致辭時表示，隨着國安法實施、選舉制度修訂，香港迎來由亂及治的歷史轉折，一國兩制期邁向行穩致遠的新階段。

劉光源稱，反華勢力企圖對中國攻擊抹黑，甚至實施單邊制裁和「長臂管轄」，對此中國有權採取相應反制措施，6天前，中國全國人大常委會表決通過反外國制裁法，是反擊霸權主義和強權政治的迫切需要。

翻查報道，全國政協副主席、前特首董建華2017年於一研討會致辭，公開稱港府1998年面對金融風暴時，他曾致電時任國務院副總理錢其琛，詢問會否派人來港協助，兩日後錢回覆稱中央對港府有信心，相信能解決困難，又提醒董在一國兩制下，中央不應派人來港。金管局前總裁陳德霖前年在金管局網頁專欄撰文，回顧在金融風暴動用外匯基金反擊投機者操控行為，以保本港金融體系穩定，當中未提及中央政府角色。

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