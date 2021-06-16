唐英傑申私聘兩大律師加入辯護　法援署反對或考慮撤回法援 (13:15)

案件由指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信共同審理。被告唐英傑早前獲批法援，法援署委派了資深大律師郭兆銘及大律師劉偉聰代表他，辯方現申請加入資深大律師祁志及大律師馬亞山，兩人屬私人聘任，將於審訊中分擔向控方專家證人、嶺南大學歷史系教授劉智鵬的盤問工作。

法援署代表反對辯方的做法，署方只會支付其委派的兩名大律師費用。3名法官明言不滿辯方安排，稱辯方團隊實際上是兩組人，一組是由法援用公帑支付的法律代表；另一組則是私人聘任的法律代表，兩組人的基礎不同，會出現難以釐清責任或計算訟費等問題。法官問法援署一方，若辯方堅持加入大律師，法援署會否考慮撤回法援。案件下午再續，待辯方及法援署索取指示，作進一步陳辭。

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