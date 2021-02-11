新冠肺炎｜變種病毒患者曾身處3地方再強制檢測　8校爆發上呼吸道感染納強檢【附名單】 (22:03)

任何在5月28日，曾於指定時間身處以下地點逾一小時的人，須於6月17日或之前接受檢測：

N501Y變種病毒株感染者曾身處、屬第二次檢測的指明地方

．大埔汀角路1號大埔政府合署4樓北大埔社會保障辦事處（上午9時至下午2時）

．大埔安邦路8-10號大埔超級城B區2樓217號舖牛陣（中午12時至下午2時）

．大埔廣福道152-172號大埔商業中心1字樓順福護老院（中午12時至下午6時）

任何在6月2日至15日，曾身處以下地點逾兩小時的人，須於6月17日或之前接受檢測：

爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的學校

．屯門大興邨第1期商場地下香港聖公會聖西門大興幼兒學校

．屯門建生邨泰生樓地下建生浸信會白普理幼兒園

．旺角砵蘭街387號1樓香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園

．大嶼山東涌逸東邨2號停車場4樓東涌浸信會幼稚園

．沙田穗禾苑商場地下37號港九街坊婦女會孫方中幼稚園（穗禾苑）/幼兒園

．彩虹彩雲邨甘霖樓地下天主教甘霖幼稚園

任何在2021年6月2日至15日期間，曾於以下學校就讀指明年級的學生，以及曾面授該些學生的教師，須於6月17日或之前接受檢測：

爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的學校

．九龍塘義德道23號畢架山小學二年級

．牛池灣清水灣道12號基督教宣道會宣基小學（坪石）三年級

其他較早到期的強制檢測公告

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